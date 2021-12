SQUINZANO – Sono in fase di accertamenti i motivi che hanno provocato l’incendio nella notte di una Toyota yaris intestata ad una donna di Squinzano. L’auto è andata completamente distrutta. Per domare le fiamme, in via Goldoni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce. Spetterà ai carabinieri analizzare i filmati di occhi elettronici presenti in zona e accertare i fatti.

Qualche ora prima a Casarano, in via Pietro Micca, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si era sviluppato in un’abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa, i proprietari non erano in quel momento presenti. Per domare il rogo sono giunti i caschi rossi dei distaccamenti di Ugento e Gallipoli.