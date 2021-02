Alle ore 10 sono arrivate le prime comunicazioni alle farmacie chiamate ad effettuare le prenotazioni dei vaccini per gli over 80. C’è chi, nel pomeriggio, tenterà di effettuare il servizio tra dubbi e perplessità. A causa della scarsa informazione, già dalle 7 del mattino molti anziani si sono recati in farmacia per effettuare la prenotazione.