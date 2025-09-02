Salento, uomo armato fa irruzione nella comunità in cui risiedono i figli

In Salento, un uomo armato ha fatto irruzione in una comunità protetta in cui risiedono i 5 figli. L’individuo, accompagnato dalla moglie, chiedeva lo stop alla procedura di affidamento dei bambini, inveendo contro le operatrici. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Claudia Turba See author's posts Tags: armi cronaca lecce Continue Reading Previous Specchia, rivelata l’icona restaurata della Madonna del PassoNext Puglia: Emiliano rinuncia, Decaro verso la candidatura alle regionali potrebbe interessarti anche Puglia: Emiliano rinuncia, Decaro verso la candidatura alle regionali 2 Settembre 2025 Flavio Insalata Specchia, rivelata l’icona restaurata della Madonna del Passo 2 Settembre 2025 Gloria Roselli Copertino, Premio Voli di Versi: poesia per cultura e impegno civile 2 Settembre 2025 Gloria Roselli Salento, brutale pestaggio in discoteca: aggredito per una foto 2 Settembre 2025 Gloria Roselli Racale, scritta sulla parete del municipio contro assistente sociale 2 Settembre 2025 Gloria Roselli Tuturano, “Scu”: possibile guerra di mafia bloccata dalla polizia 2 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli
