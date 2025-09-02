2 Settembre 2025

Salento, uomo armato fa irruzione nella comunità in cui risiedono i figli

Claudia Turba 2 Settembre 2025
In Salento, un uomo armato ha fatto irruzione in una comunità protetta in cui risiedono i 5 figli. L’individuo, accompagnato dalla moglie, chiedeva lo stop alla procedura di affidamento dei bambini, inveendo contro le operatrici.

Claudia Turba

