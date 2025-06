Salento, turista denuncia violenza sessuale da tre ragazzi

In ospedale, i sanitari avrebbero riscontrato segni compatibili con violenza sessuale, confermando l’ipotesi di ripetuti abusi

Una giovane turista originaria di Rimini, in vacanza in Salento, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di tre ragazzi durante la notte nella località balneare di Marina di Mancaversa, frazione di Taviano, in provincia di Lecce. L’episodio, oggetto di indagini da parte dei carabinieri, sarebbe avvenuto nella notte scorsa.

Secondo quanto riferito dalla vittima, la ragazza si trovava in vacanza insieme a tre amiche, tutte di età compresa tra i 23 e i 25 anni, in una casa presa in affitto per trascorrere alcuni giorni nel territorio ionico. Durante una serata a Gallipoli, il gruppo avrebbe conosciuto quattro giovani del posto in un bar e li avrebbe invitati nell’abitazione.

Una volta tornati nell’alloggio, una delle ragazze si sarebbe allontanata per appartarsi con uno dei ragazzi, ma sarebbe stata poco dopo raggiunta da altri due giovani del gruppo, che avrebbero approfittato della situazione per aggredirla sessualmente.

Accompagnata in ospedale, la giovane è stata sottoposta a visita medica: i sanitari avrebbero riscontrato segni compatibili con violenza sessuale, confermando l’ipotesi di ripetuti abusi.

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e raccogliere tutti gli elementi utili a identificare i presunti responsabili. I tre ragazzi coinvolti sarebbero già noti alle forze dell’ordine. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author