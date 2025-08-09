Salento, turismo in affanno? Minerva: “I conti a fine stagione”

Una stagione turistica decisamente in affanno in tutta Italia e dunque anche in Salento.

Secondo i dati rilevati dal Sindacato Italiano Balneari, a luglio le presenze in spiaggia hanno subito un calo del 15% rispetto a un anno fa nello stesso periodo. Per gli esperti, le cause sarebbero molteplici: temperature fuori controllo, inflazione crescente e caro vita. Andare al mare più giorni a settimana è diventato un lusso: costa la benzina, costano lettini e ombrelloni, costano il cibo e le bevande.

Le agenzie di viaggio lanciano l’allarme, ma per il presidente della Provincia, Stefano Minerva, che pur riconosce un calo di turisti in Salento nei mesi più caldi, questa non sarebbe una situazione eccessivamente preoccupante. La stagione prediletta dai viaggiatori starebbe infatti semplicemente cambiando, sconfinando nella primavera e nell’autunno.

La flessione verso il basso emersa dall’analisi dei dati di luglio 2025, inoltre, secondo il primo cittadino di Gallipoli, non sarebbe sufficiente a decretare il fallimento dell’intera stagione estiva, né ad alimentare le polemiche degli operatori del turismo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author