Salento, Tre veicoli in fiamme nella notte: interventi dei Vigili del Fuoco a Cavallino, Taviano e Tricase

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecce, intervenuti su tre distinti incendi di autovetture in diverse località del territorio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono susseguite in poche ore, coinvolgendo squadre impegnate a contenere le fiamme e a scongiurare ulteriori danni.

Gli interventi nei dettagli

Il primo episodio si è verificato a Taviano, intorno alle ore 00:10, in via Giacomo Puccini, all’altezza del civico 11. Ad andare in fiamme è stata un’autovettura Hyundai Santa Fe. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Poco più di un’ora dopo, alle 01:28, un secondo intervento ha interessato il comune di Cavallino, in via Antonio Gramsci, nei pressi del civico 8/A. In questo caso, il rogo ha coinvolto una Jaguar E-Pace, distruggendo parzialmente il veicolo prima che le fiamme potessero essere definitivamente estinte.

Infine, alle 01:45, un terzo episodio ha richiesto l’intervento dei pompieri sulla Strada Provinciale 313, nel comune di Tricase. Qui, ad andare a fuoco è stato un camper Ford, la cui combustione ha richiesto un’azione tempestiva per evitare il propagarsi delle fiamme nell’area circostante.

Indagini in corso sulle cause

Al momento, le origini degli incendi non sono state ancora chiarite. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per stabilire se vi siano collegamenti tra i tre episodi o se si tratti di eventi isolati. Non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella dolosa.

L’attenzione resta alta, soprattutto considerando la frequenza con cui si verificano episodi simili sul territorio. Gli abitanti delle zone interessate, intanto, attendono sviluppi e rassicurazioni sulle misure di sicurezza adottate per prevenire nuovi episodi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts