Salento, Mauro D’Attis:“Trasporti per gli studenti sono insufficienti “

Salento- “In Salento i trasporti per gli studenti sono insufficienti “. Lo urla a gran voce l’on Mauro D’Attis, candidato al parlamento per Forza Italia, che ha preso a cuore le segnalazioni di diversi studenti e famiglie del territorio salentino. “Ogni anno, ormai, la storia è sempre la stessa e gli studenti pendolari del Salento sono costretti a viaggiare sui mezzi pubblici come delle sardine, in barba ad ogni norma igienico-sanitaria e come se il covid non esistesse.” Scrive D’Attis e continua “Ogni anno sentiamo ripetere che il servizio è stato programmato senza considerare l’effettiva domanda dell’utenza e questo è diventato insopportabile.

Molti studenti, peraltro, non riescono neppure a salire a bordo e sono costretti ad interminabili attese, ritardi e disagi.

La questione del sovraffollamento dei mezzi pubblici è cosa tanto nota da rendere evidenti le responsabilità di chi, pur sapendo, non ha fatto bene il proprio dovere nella pianificazione delle corse. L’auspicio è che non si prosegua a fare melina e si convochi subito un tavolo per il potenziamento del servizio, possibilmente coordinato dalla Prefettura, coinvolgendo tutti gli attori interessati a partire dall’Ufficio Scolastico provinciale e dai dirigenti degli istituti scolastici.” conclude Mauro D’Attis.