Salento, tragico incidente sulla SS274: muore sottufficiale della Marina

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 6.00 di venerdì 1° agosto sulla strada statale 274 in direzione Gallipoli, all’altezza dell’uscita per Gemini. L’impatto, frontale e molto violento, è avvenuto tra una Fiat Tipo in direzione Santa Maria di Leuca e una Ford Focus che viaggiava in direzione opposta, verso Gallipoli.

A perdere la vita Giovanni Sarinelli, 58enne di Castrignano del Capo. L’uomo, sottufficiale della Marina Militare, in servizio presso la stazione navale di Brindisi, era alla guida della Ford Focus. A condurre l’altro veicolo un giovane classe 2003, maresciallo tirocinante della stazione dei carabinieri di Castrignano del Capo.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, un’auto medica, i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri del NORM di Tricase. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Lunghe e complicate le operazioni dei pompieri per estrarre dal veicolo il 58enne, venuto a mancare poco dopo. Il conducente dell’altra auto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Casarano.

