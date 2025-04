Salento, tentano truffa ad anziana: foglio di via per due napoletani

SURBO (LE) – Hanno cercato di truffare un’anziana fingendosi carabinieri, ma il tentativo è stato sventato grazie all’intervento del figlio della vittima. Protagonisti un uomo e una donna di Napoli, rispettivamente di 45 e 47 anni, ora destinatari di due fogli di via obbligatori con effetto immediato, emessi dal questore di Lecce e validi per quattro anni.

La truffa era stata architettata con la classica telefonata da parte di un falso carabiniere, che aveva raccontato alla donna che il figlio aveva provocato un incidente e che, per evitare l’arresto, sarebbe stato necessario pagare 5.000 euro in contanti o in gioielli. Il figlio, accortosi del raggiro, ha allertato i carabinieri, permettendo così di bloccare i due sospetti, poi denunciati.

