Salento, Tavolo in Prefettura sulla movida: strategie condivise

Si è svolto oggi in Prefettura a Lecce un incontro tra istituzioni, forze dell’ordine ed esercenti per affrontare le criticità legate alla movida serale. Il tavolo di concertazione ha definito una serie di azioni coordinate per garantire più controlli, tutela dei residenti e sostegno alle attività commerciali nel rispetto delle regole.

Natalino Manno

Prefetto di Lecce

