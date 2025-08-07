Fabrizio Marra nominato nuovo amministratore unico di Stp

È Fabrizio Marra il nuovo amministratore unico di Stp – Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto spa. La nomina è arrivata lo scorso 25 luglio, nel corso dell’assemblea dei soci composta per il 70% dalla Provincia di Lecce e per la restante parte da soggetti privati.
Avvocato leccese e figura di spicco nel panorama politico pugliese – attualmente ricopre il ruolo di tesoriere regionale del Partito Democratico – Marra assume ora la guida della società che gestisce il trasporto pubblico nell’intero territorio provinciale salentino, oltre a parte delle aree limitrofe delle province di Brindisi e Taranto.
Non nuovo alla gestione delle partecipate pubbliche, Marra vanta una recente esperienza alla guida di Alba Service, altra società a partecipazione provinciale. Ora lo attende una nuova sfida strategica in un settore centrale per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nel Salento: quello della mobilità pubblica.
Tra i servizi più noti e apprezzati gestiti da Stp spicca “Salento in Bus”, la rete di trasporto estivo che collega i principali centri e le località balneari della costa, diventata ormai essenziale per i flussi turistici e la sostenibilità ambientale nei mesi di maggiore affluenza.
Il mandato di Marra si inserisce nel solco tracciato dalle linee programmatiche del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, che punta a un deciso rafforzamento del trasporto pubblico locale, per renderlo più efficiente, capillare e accessibile. Tra le priorità anche l’ammodernamento del parco mezzi, il miglioramento delle connessioni tra zone interne e costiere, e l’integrazione con i sistemi di trasporto ferroviario e intermodale.
«La mobilità è un diritto e un fattore di sviluppo economico e sociale – ha commentato Marra subito dopo la nomina – e il mio impegno sarà massimo per rendere Stp una realtà sempre più vicina alle esigenze del territorio e dei cittadini, in dialogo costante con le istituzioni e le comunità locali».
potrebbe interessarti anche
Calimera, sventata truffa ai danni di un’anziana
Salento, operazioni antidroga a Veglie e Salice Salentino: due arresti
Casarano, carenza di medici: rimodulate attività di Psichiatria
Puglia, i consiglieri restano 50: Camera approva norma
Ilva, impianto Dri a Taranto con lo spettro della legge Seveso
Ex Ilva, Bitetti dice no all’accordo e chiede un decreto