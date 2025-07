Salento, “Sport e Periferie 2025”: i comuni ammessi al bando

Sono nove i comuni salentini risultati vincitori del bando “Sport e Periferie 2025”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione degli impianti sportivi già esistenti. Alliste, Monteroni di Lecce, Corsano, Vernole, Salice Salentino, Andrano, Poggiardo, Racale e Presicce-Acquarica si preparano a dare nuova linfa alle proprie infrastrutture dedicate allo sport.

I nove comuni rientrano nell’elenco dei 58 paesi e città d’Italia ammessi al finanziamento nell’ambito della linea A, “riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico”. Un’attribuzione di risorse pari a circa 65 milioni di euro.

Entro il prossimo mese di settembre, si legge sul sito ufficiale del Governo, sarà pubblicata anche la graduatoria della Linea B, relativa alla realizzazione di nuovi palazzetti per lo sport multifunzionali e a energia quasi zero, destinati all’attività agonistica.

L’ottenimento di tali risorse rappresenta un traguardo significativo per le amministrazioni locali, che da tempo si battono per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini attraverso lo sport. Campi da gioco rinnovati, palestre più funzionali e accessibili e impianti energeticamente efficienti, infatti, non solo favoriscono la pratica sportiva a tutti i livelli, ma possono diventare anche catalizzatori di aggregazione sociale.

Si parte da 674 mila euro, assegnati a Vernole e Corsano; 749 mila andranno invece ad Alliste e Andrano; 1 milione e 20 mila a Racale, e poi a salire: 1 milione e 130 mila a Monteroni di Lecce, 1 milione e 260 mila a Presicce-Acquarica. I finanziamenti più alti se li aggiudicano Poggiardo e Salice Salentino, ben 1 milione e 500 mila euro.

