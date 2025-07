Salento, spiagge e mercati ittici irregolari: multe per 10mila euro

Nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025” condotta dalla Guardia Costiera

Proseguono le attività di controllo della Guardia Costiera di Otranto e San Foca di Melendugno, nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025”, finalizzata a garantire la sicurezza della balneazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati numerosi accertamenti in stabilimenti balneari del litorale nella giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. I controlli hanno riguardato il rispetto delle normative regionali sull’uso delle unità da diporto, le ordinanze relative alla sicurezza della balneazione e le disposizioni ambientali.

Cinque sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro, sono state elevate per il mancato rispetto delle norme sui dispositivi di sicurezza nelle postazioni di salvamento e per l’occupazione irregolare della fascia di cinque metri dalla battigia, riservata al libero transito.

Una struttura turistico-ricettiva è stata multata per 516 euro per carenze nella registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, e per 667 euro per la tardiva iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Durante i controlli è stato sanzionato anche un pescatore sportivo, sorpreso a praticare pesca subacquea con bombole, attività vietata ai non professionisti. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’attrezzatura e al rilascio in mare del pescato ottenuto illecitamente, tra cui molluschi bivalvi conosciuti come “mussoli” o “piedi di capra”.

Un’ulteriore sanzione è stata inflitta al comandante di un peschereccio, trovato in attività senza la presenza a bordo di un marittimo regolarmente imbarcato, in violazione del Codice della navigazione.

Infine, l’azione di vigilanza ha coinvolto anche il settore commerciale: in un esercizio sono state riscontrate irregolarità nella tracciabilità e nell’etichettatura del pescato, con una sanzione da 1.500 euro e relativo sequestro dei prodotti. Altrettanti 1.500 euro di multa sono stati comminati al conducente di un autocarro di una nota azienda del settore ittico per mancanza di documentazione sulla tracciabilità.

