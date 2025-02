Salento, solidarietà ai docenti: l’appello del Senatore Marti contro la violenza scolastica

Nel contesto di un crescente clima di tensione nelle scuole italiane, il senatore Roberto Marti, esponente della Lega e presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama, ha espresso la sua ferma solidarietà nei confronti di un docente aggredito da familiari di un alunno in un istituto della provincia di Lecce. L’incidente, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, evidenzia un problema più ampio riguardante la violenza e il rispetto all’interno delle istituzioni educative.

Marti ha dichiarato: “Esprimo la mia solidarietà al docente strattonato e intimidito dai familiari di un alunno, e a tutta la comunità scolastica dell’istituto in provincia di Lecce. Fatti del genere sono inaccettabili e meritano la giusta sanzione.” Queste parole non solo evidenziano la gravità dell’episodio, ma anche la necessità di proteggere gli insegnanti, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni di crescente aggressività.

Il senatore ha sottolineato che la scuola deve rimanere un ambiente sicuro e rispettoso, un luogo in cui gli studenti possano apprendere e crescere senza timori. La sua dichiarazione rappresenta un appello a tutte le istituzioni affinché venga garantita la sicurezza del personale scolastico e degli studenti. “Ora, grazie agli strumenti messi in campo dalla Lega, con una pdl ad hoc del collega Rossano Sasso, gli aggressori saranno adeguatamente puniti. Basta violenze contro i docenti e il personale scolastico,” ha aggiunto Marti, lasciando intendere che è tempo di intervenire in modo deciso per prevenire simili episodi in futuro.

La Lega, attraverso le sue iniziative legislative, sta cercando di affrontare il problema della violenza nelle scuole, proponendo misure che possano garantire una maggiore protezione per gli insegnanti. Questa situazione pone in evidenza la necessità di un cambiamento culturale, che parta dal rispetto per il lavoro dei docenti e per l’ambiente educativo in generale.

In conclusione, l’incidente in questione è solo l’ultimo di una serie di episodi che richiedono un’attenzione immediata e una risposta collettiva. La solidarietà espressa da Marti è un passo importante, ma è fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per garantire che le scuole restino spazi di apprendimento sereni e rispettosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts