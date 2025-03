Salento, Sindacati in allarme: rischio chiusura per il Reparto Prevenzione Crimine

I sindacati di polizia esprimono forte preoccupazione per la possibile chiusura del Reparto Prevenzione Crimine nel Salento, considerato un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Oggi a Lecce, presso le Officine Cantelmo, il SIULP ha convocato un incontro con la presenza dei parlamentari salentini per discutere le conseguenze di questa decisione e chiedere un intervento politico per scongiurare la chiusura.

Mirko Bray

Segr. Prov. SIULP

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts