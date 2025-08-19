Salento, sequestrati 10mila articoli sulle spiagge di Porto Cesareo

Blitz dei carabinieri contro il commercio abusivo e le strutture illegali sul demanio marittimo
Controlli serrati in Salento da parte dei carabinieri, impegnati in operazioni mirate contro l’abusivismo commerciale.
A Porto Cesareo, i militari della Stazione locale, con il supporto dell’11° Reggimento “Puglia”, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, hanno sequestrato 9 strutture in ferro destinate alla vendita illegale di articoli da spiaggia e abbigliamento. All’interno sono stati rinvenuti oltre 10.000 pezzi pronti per la commercializzazione senza alcuna autorizzazione, per un valore stimato in circa 20.000 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato poiché collocato abusivamente su area demaniale marittima.
L’operazione rientra in un piano di contrasto all’abusivismo e alla tutela del decoro delle aree costiere, particolarmente esposte durante l’estate a fenomeni di commercio irregolare e occupazione abusiva.
