Salento: senza patente, fugge ed è arrestato dopo inseguimento

Serata di tensione a Campi Salentina, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento per le strade cittadine. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida di un monovolume senza essere in possesso della patente.

Alla vista della pattuglia, l’uomo non si è fermato all’alt imposto dai militari, dando invece inizio a una fuga pericolosa tra le vie del centro, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. La corsa si è conclusa all’interno della villa comunale, in quel momento frequentata da famiglie e bambini.

Bloccato dai carabinieri, il 41enne ha reagito con violenza nel tentativo di evitare l’identificazione, provocando lesioni a uno dei militari intervenuti.

Sottoposto a controllo, ha rifiutato sia l’alcoltest che il drug test. Per questo motivo, oltre all’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è scattata anche una denuncia per il rifiuto degli accertamenti.

L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per garantire sicurezza e prevenire comportamenti che possano mettere in pericolo la comunità.

