Lecce- Con provvedimento del 16 marzo 2022, Prot. Interno n. 0043757, la Prefettura di Lecce ha adottato informazione antimafia liberatoria nei confronti della Salento Security S.r.l. sul presupposto dell’insussistenza di elementi che possano suffragare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

La Salento Security s.r.l., società impegnata nello svolgimento di attività di accoglienza e controllo in ambito sportivo, era stata attinta da provvedimento interdittivo antimafia adottato nell’aprile 2021, avendo ritenuto la Prefettura di Lecce che l’esplosione di un ordigno davanti alla sede della società potesse significare un tentativo di estorsione di cui la stessa Società sarebbe stata vittima.

La Salento Security s.r.l., assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani congiuntamente all’Avv. Francesco Spagnolo, si è da sempre dichiarata estranea a qualsiasi contatto con la criminalitàlocale e, a riprova di ciò, ha proposto ricorso al Tar Puglia – Lecce, presentando altresì volontariamente istanza di ammissione al controllo giudiziario, di cui all’art. 34-bis del Codice Antimafia,così da dimostrare la sua totale impermeabilità rispetto a qualsiasi attività criminale.

La procedura del controllo giudiziario si è conclusa con il provvedimento del Tribunale Penale di Lecce – sez. Misure di Prevenzione il 28.02.2022, con cui è stata confermata, anche sulla base delle relazioni positive redatte dall’Amministratore giudiziario della Società, la correttezza e trasparenza della gestione della Società, improntata alla massima legalità.

Il provvedimento della Prefettura, quindi, giunge a valle di un anno in cui la Salento Security, una volta ammessa al controllo giudiziario, ha dimostrato la sua totale estraneità da qualsiasi contesto mafioso.

Trova conferma quanto già attestato dai Giudici della Prevenzione che, nel riabilitare la posizione della Società e disporre l’ammissione alla misura del controllo giudiziario, hannopienamente condiviso quanto sostenuto dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Francesco Spagnolo che, in qualità di difensori della società, hanno sempre sostenuto la sua condizione di vittima e non, al contrario di quanto originariamente affermato dalla Prefettura, di soggetto coinvolto nelle attività criminali. Per effetto del provvedimento liberatorio, la Salento Security S.r.l. potrà continuare a operare con le Pubbliche Amministrazioni, previa acquisizione della nuova licenza per le attività da espletare.