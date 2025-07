Salento, scoperte sette officine abusive sconosciute al fisco

Scoperte nelle scorse ore dai finanzieri del Comando provinciale di Lecce sette officine abusive, fino ad ora sconosciute al fisco, situate nei comuni di Cutrofiano, Corigliano d’Otranto, Scorrano e Soleto.

Le attività di riparazione, alcune delle quali gestite da ex meccanici o carrozzieri in pensione, sarebbero avvenute in mancanza delle necessarie autorizzazioni e in locali non idonei ai fini della sicurezza sul lavoro. Per tale ragione, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature presenti nei locali adibiti a officine e autocarrozzerie.

Al momento dell’intervento, in alcune delle attività i militari della compagnia di Maglie hanno rinvenuto notevoli quantità di rifiuti pericolosi, tra cui recipienti contenenti filtri e olio esausto per quasi 3 mila litri, considerati rifiuti speciali. Cinque soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reati ambientali, mentre i rifiuti sono stati posti sotto sequestro.

L’operazione si colloca nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria finalizzate a contrastare l’evasione tributaria e a tutelare e salvaguardare l’ambiente. Il servizio svolto dalle Fiamme Gialle, a contrasto della criminalità economica, è volto a tutelare gli operatori economici onesti, preservando la sicurezza pubblica e l’equilibrio ambientale.

