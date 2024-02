Salento, schianto sulla SP275: muore un uomo di 33 anni

Un 33enne originario di Specchia è morto nel pomeriggio di sabato 3 febbraio in uno schianto tra la moto che guidava, una MV Agusta Brutale, e un Fiat Ducato. L’incidente si è verificato lungo la SP275, nel tratto tra Lucugnano e Montesano. La zona è stata immediatamente raggiunta dai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Oltre al personale sanitario, sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tricase per ricostruire la dinamica e ripristinare la viabilità.

