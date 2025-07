Salento, ritrovato Donato Negro, l’anziano di 89 anni scomparso sabato mattina

È stato ritrovato Donato Negro, l’anziano di 89 anni scomparso sabato mattina. L’uomo è stato ritrovato in vita questa mattina nelle campagne di Taurisano, in contrada Carcarone, dopo oltre due giorni di ricerche senza sosta.

A mettere gli inquirenti sulla pista giusta è stato il ritrovamento del suo Ape Piaggio verde, abbandonato non lontano dal luogo in cui è stato successivamente individuato. A rintracciarlo sono stati i carabinieri della stazione di Ruffano. Negro appariva visibilmente stremato, ma cosciente. Subito dopo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per i primi accertamenti medici.

Le ricerche si erano intensificate nelle ultime ore grazie a una vasta mobilitazione di forze e cittadini. La comunità di Collepasso non ha mai smesso di sperare e si è mossa compatta, organizzando squadre di volontari e lanciando appelli attraverso i social. Decine le segnalazioni raccolte durante il weekend: determinante si è rivelata una registrazione di videosorveglianza che mostrava il mezzo dell’anziano mentre si allontanava in direzione Ruffano. Un altro avvistamento era stato segnalato nell’area industriale di Melissano.

Secondo le prime ricostruzioni, Negro era solito raggiungere ogni mattina un appezzamento agricolo percorrendo sempre lo stesso itinerario. Sabato, però, la presenza di un cantiere stradale lo avrebbe costretto a deviare, generando confusione e disorientamento. Da quel momento si sarebbero perse le sue tracce.

L’allarme è scattato quando, a mezzogiorno, l’uomo non è rientrato per il pranzo. La figlia ha contattato i carabinieri e ha diffuso immediatamente la sua fotografia. In poche ore la notizia si è estesa a macchia d’olio, spingendo decine di volontari a prendere parte alle ricerche, supportate anche dalla Protezione Civile, da droni e da un elicottero dei vigili del fuoco.

Stamattina, infine, il lieto epilogo: Donato Negro è stato ritrovato vivo e cosciente, ponendo fine a un’angoscia che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero paese.

