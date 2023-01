Salento: Ritrovata 56enne scomparsa, è in stato confusionale

Maria Grazia Maiorano è stata ritrovata in stato confusionale, ma in buone condizioni generali. Della 56enne di Copertino (Lecce) non si avevano più notizie dalla mattina di lunedì 2 gennaio, da quando si era allontanata a piedi dalla casa in cui vive con i genitori. È stata trovata dai soccorritori in via Crocifisso delle Melogne, in una zona di campagna di Copertino. La 56enne ha acceso per alcuni minuti il cellulare e questo ha permesso la geolocalizzazione. E’ stata portata al pronto soccorso per alcuni controlli.

