Salento| Rave Party? Il Questore Valentino potenzia controlli e fa saltare appuntamento

Un Rave party nel Salento. Era questa la voce che da giorni riecheggiava tra i giovani e così avendo saputo che nelle campagne di Porto Cesareo – località Punta Prosciutto – nella serata del 5 era in programma un “rave party” con la prevista partecipazione di circa 200 giovani provenienti da questa provincia e da quelle limitrofe, il Questore di Lecce, dott Valentino, ha predisposto un servizio di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, con l’Impiego di aliquote di personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Reparto Prevenzione Crimine) al fine di intercettare gli organizzatori e i partecipanti all’evento e di impedirne lo svolgimento.

Tali servizi sono stati predisposti già a partire da venerdì 4 giugno.

Alle ore 2:00 di questa mattina personale del Polizia di Stato unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno controllato tre giovani provenienti dalla provincia di Bari che viaggiavano a bordo di una Fiat Doblò, i quali sono stati trovati in possesso di grammi 7 circa di cocaina e 1 grammo circa di marijuana. Sono stati pertanto denunciati per detenzione si fini di spaccio di sostanze stupefacenti e inoltre sanzionati per la violazione delle norme anti-covid.

I servizi predisposti dal Questore di Lecce hanno consentito di impedire lo svolgimento del “Rave party”.