Salento, ragazzi si sfidano con coltelli dopo scuola: preside scrive alle famiglie

Allarme a Miggiano, in Salento, per le sfide tra ragazzini armati di coltelli dopo la scuola. A denunciarlo è Giovanni Sergi, dirigente dell’Istituto comprensivo locale, che ha scritto alle famiglie per rafforzare un’alleanza educativa e arginare il fenomeno.

Secondo quanto emerso, alcuni alunni di terza media si affronterebbero nell’area retrostante il quartiere fieristico, arrivando a impugnare coltelli a serramanico. La situazione è finita sotto la lente dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine su episodi di presunto bullismo.

“La violenza tra minori con armi non può essere minimizzata né giustificata”, ha scritto il preside nella lettera, ribadendo la necessità di un intervento deciso. Il tema è stato affrontato anche in un incontro pubblico a Montesano, alla presenza di don Antonio Coluccia, dove è stata sottolineata l’importanza di iniziative per la legalità, come l’uso dell’app della Polizia YouPol.

Sergi invita le famiglie a vigilare e a collaborare con la scuola per prevenire comportamenti pericolosi che mettono a rischio la sicurezza dei ragazzi.

