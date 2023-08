Salento: Raffica di controlli e arresti dei Carabinieri

Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, coadiuvati dai Nuclei Operativi e Radiomobili e delle Stazioni dipendenti, unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 14 BTG Calabria e dei NAS di Lecce. Servizi straordinari nei comuni rivieraschi e sulle principali arterie in ingresso e uscita dei centri, mirati anche a contrastare la criminalità, prevenire la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli sono state deferite cinque persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti, un sesto invece sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state arrestate a Squinzano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso di una perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio. Altre otto persone sono state segnalate per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata denunciata per evasione, un’altra, una donna, per lesioni personali colpose: a Gallipoli, località Baia Verde, nel lanciare una bottiglia di acqua dal balcone dell’abitazione a un amico, colpiva una passante che riportava una lesione giudicata guaribile in 3 giorni da sanitari pronto soccorso.

Un pensionato è stato denunciato, sempre a Gallipoli, perché trovato in possesso di un’arma da taglio artigianale, poi sequestrata, con cui aveva minacciato per futili motivi due persone. Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà due persone per furto aggravato di collanine d’oro strappate dal collo di due soggetti all’interno di una nota discoteca.

Nel corso dell’attività sono stati raccolti elementi nei confronti di un 68enne per un incendio appiccato lo scorso 17 luglio a circa 1000 mq di sottobosco di una pineta a Porto Cesareo.

Sempre a Porto Cesareo è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per la mancata applicazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP e il non corretto stoccaggio di alimenti e bevande.

Sono stati effettuati controlli a 3 esercizi pubblici; 86 veicoli e identificate 97 persone; elevate 22 contravvenzioni, ritirate 3 patenti di guida e sottoposto a sequestrato amministrativo 2 veicoli. Comminate sanzioni amministrative per 2000 euro, mentre a Gallipoli sono stati identificati oltre 360 soggetti, controllati 160 veicoli ed elevate numerose sanzioni al codice della strada per complessivi 1.560 euro.

Inoltre, a Porto Cesareo così come disposto l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il sequestro e disposto la devoluzione a persone bisognose di merce sequestrata a commercianti ambulanti abusivi.

