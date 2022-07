Un uomo di 65 anni è stato arrestato perchè accusato di presunti abusi sessuali su ragazzine. Si tratta di due adolescenti, una 14 anni e l’altra più piccola, che frequentavano un maneggio per prendere lezioni di equitazione. L’indagine è stata condotta dalle procure di Lecce e Brindisi e l’ordinanza di arresto è stata emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Le due avrebbero subito palleggiamenti nelle parti intime da parte dell’uomo durante le ore di lezione. È stata la madre a far partire l’indagine dopo la denuncia sporta ai carabinieri. Gli investigatori sono al lavoro per verificare se vi siano altre vittime.