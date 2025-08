Salento, operazioni antidroga a Veglie e Salice Salentino: due arresti

Due operazioni antidroga sono state effettuate nelle scorse ore a Veglie e Salice Salentino dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina. Le attività, volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia, hanno portato alla scoperta di un vero e proprio centro di smistamento di droga in casa di un uomo e all’arresto di una giovane donna trovata in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Quest’ultima è stata arrestata in flagranza di reato a Salice Salentino quando, la sera del 4 agosto, i militari hanno fermato nel centro cittadino la sua auto, apparsa sospetta. La donna, alla guida del veicolo, fin dai primi istanti ha mostrato segni di nervosismo, inducendo i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

A seguito della perquisizione è emerso, infatti, che la donna aveva con sé, nascosti in macchina, 70 grammi di cocaina, 1 grammo di marijuana e un bilancino di precisione. Tratta in arresto, è stata condotta in carcere su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

Contemporaneamente, a Veglie, i carabinieri della medesima compagnia hanno scoperto quello che è apparso come un vero e proprio centro di smistamento di droga all’interno dell’abitazione di un uomo. Tutto ha avuto inizio da alcuni atteggiamenti ambigui del soggetto che hanno insospettito i militari.

Effettuato un primo controllo, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare. In casa dell’uomo vi erano 400 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un grammo di hashish, strumenti per il confezionamento, due macchine sottovuoto, nove dispositivi telefonici, tra smartphone e mini-telefoni cellulari, materiale da taglio, una cartuccia calibro 12 e un registro contabile relativo alla presunta attività illecita.

Sequestrati anche 2.200 euro in contanti, ritenuti parte del provento della stessa presunta attività di spaccio. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

