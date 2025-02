Salento, operazione dei forestali contro l’abusivismo edilizio

Prosegue senza sosta il contrasto all’abusivismo edilizio nel Sud Salento con l’operazione “Another Brick” avviata nell’aprile del 2024 dai Carabinieri Forestali. Indagini che possono beneficiare anche dell’ausilio dei nuovi elicotteri dell’Arma in dotazione al 6° Nucleo di stanza a Bari-Palese e che monitorano il territorio salentino deturpato da vari tentativi di sfruttamento abusivo. L’ultimo episodio ha visto intervenire ancora una volta i Carabinieri Forestali del Nucleo di Tricase: i forestali, dopo il sorvolo della zona da parte degli elicotteri, hanno posto sotto sequestro un cantiere aperto per la realizzazione di un fabbricato del volume di circa 35 metri cubi, con uno stradone di accesso lungo 130 metri circa. In particolare, trattandosi di un’area ricompresa del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la necessaria autorizzazione non sarebbe comunque mai stata rilasciata. I militari hanno quindi deferito alla Procura della Repubblica di Lecce il proprietario e il direttore dei lavori.

