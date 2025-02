Salento, Operaio schiacciato da un mezzo pesante

VERNOLE – Incidente sul lavoro questa mattina a Vernole, in Salento. Un operaio di 52 anni è rimasto schiacciato da un mezzo pesante durante le operazioni di scavo stradale per opere idriche. L’operaio sarebbe rimasto ferito alle gambe. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 è stato portato in ospedale. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spesal.

