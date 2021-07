Salento: On D’Attis: “ Criminalità? Parleremo con il Prefetto”

Lecce- Gli ultimi fatti di criminalità non hanno lasciato indifferente l’on. Mauro D’Attis ( FI) che in una nota anticipa la richiesta di un incontro con il Prefetto Trio

“In Salento, soprattutto in provincia di Lecce, negli ultimi giorni si registra una preoccupante escalation di fatti criminosi: rapine, stupri, un omicidio.

È opportuno fare luce su quanto sta accadendo per poter mettere in campo una strategia di contrasto e far sentire forte la presenza dello Stato nel territorio ed è per questo che nei prossimi giorni contatteremo, con le colleghe Elvira Savino e Veronica Giannone ed il consigliere regionale Paride Mazzotta, il prefetto di Lecce.

Dobbiamo avere un quadro preciso per avviare ogni iniziativa utile a ripristinare un clima di legalità e serenità nei cittadini, legittimamente preoccupati per gli ultimi fatti di cronaca. Il confronto con il prefetto sarà fondamentale anche per concordare i prossimi impegni: ovviamente, siamo pronti a richiedere, se necessario, un intervento del Ministro dell’Interno” conclude D’Attis.