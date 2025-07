Salento, olio adulterato nelle mense: sconcerto e polemiche

Sconcerto, delusione e rabbia: sono questi i sentimenti che negli ultimi giorni serpeggiano nelle sedi municipali dei 38 comuni della provincia a seguito della maxi-frode dell’olio adulterato servito nelle mense scolastiche e per anziani svelata dalla Guardia di Finanza.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Lecce ha portato allo scoperto una grave truffa nel settore della refezione scolastica e assistenziale. Olio di semi di girasole e olio lampante, non idoneo al consumo umano, venivano miscelati e commercializzati come extravergine di oliva, da destinare a bambini e anziani di scuole e case di riposo.

Al centro dell’inchiesta figura la società La Fenice srl, con sede a Galatone, che negli ultimi anni si era aggiudicata gli appalti per i servizi di refezione in 38 Comuni della provincia leccese. Le quantità documentate parlano di almeno 38 tonnellate di olio adulterato fornite tra il 2023 e il 2024.

Negli scorsi giorni la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia nei confronti di tre imprenditori, due salentini e uno calabrese, oltre che della suddetta società. Le ipotesi di reato includono frode nelle pubbliche forniture e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d’origine.

Dal momento in cui la notizia è stata diffusa, le reazioni politiche non sono tardate ad arrivare, infervorando sia le fazioni di maggioranza che quelle di minoranza. «La Commissione Mensa da quanto non si riunisce? Quali sono i report dell’attività? Non si scherza con la salute dei bambini!», commenta pubblicamente un consigliere d’opposizione di Casarano, il comune più grande dei 38.

Pronta la replica del sindaco De Nuzzo: «Nessuno degli organi preposti al controllo sarebbe stato in grado di accorgersi della frode poiché la classificazione di olio extravergine d’oliva sarebbe stata “falsamente attestata nella documentazione e sulle etichette”».

Diversi comuni del Capo di Leuca hanno pubblicato sulle proprie pagine social messaggi rivolti alla comunità: i sindaci fanno sapere di essere già all’opera per attuare ogni intervento necessario a tutelare la salute dei cittadini.

