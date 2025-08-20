Salento, mogli tradite due volte: finiscono nel gruppo “Mia moglie” senza consenso

Non solo un tradimento della fiducia, ma una vera e propria violenza. È quello che stanno vivendo molte donne salentine che, nelle ultime ore, hanno scoperto di essere comparse – a loro insaputa – nel gruppo Facebook “Mia moglie”, una comunità con oltre 32.000 iscritti dove uomini condividono foto intime delle proprie compagne, spesso senza alcun consenso.
Lo shock è stato enorme: a denunciarlo direttamente alla nostra emittente, sono state mogli che hanno scoperto che propri i mariti o compagni avevano pubblicato immagini private, trasformando la loro intimità in spettacolo pubblico. Una ferita profonda, che colpisce la dignità e la fiducia, trasformando la vita di coppia in un incubo. Le donne dovrebbero formalizzare la denuncia nelle prossime ore presso le locali sezioni della Polizia Postale.
Il gruppo è stato denunciato alla Polizia Postale ed attualmente è stato oscurato, ma nonostante le segnalazioni e la valanga di proteste, in rete stanno già nascendo spazi simili. Una spirale che mostra quanto sia fragile la tutela della privacy e dei diritti delle donne nel mondo digitale.
Le associazioni femminili del territorio parlano di “abuso, pornografia non consensuale e violenza psicologica”, chiedendo alle istituzioni un intervento immediato. «Chi subisce questo gesto – spiegano – non perde solo la propria immagine, ma un pezzo di libertà». Una forma di violenza che non conosce limiti culturali o sociale ma è trasversale e democratica. L’unico modo per proteggersi è denunciare quanto accaduto presso gli organi competenti per bloccare la divulgazione e la condivisione della propria immagine.
