Salento, mogli tradite due volte: finiscono nel gruppo “Mia moglie” senza consenso

Non solo un tradimento della fiducia, ma una vera e propria violenza. È quello che stanno vivendo molte donne salentine che, nelle ultime ore, hanno scoperto di essere comparse – a loro insaputa – nel gruppo Facebook “Mia moglie”, una comunità con oltre 32.000 iscritti dove uomini condividono foto intime delle proprie compagne, spesso senza alcun consenso.

Lo shock è stato enorme: a denunciarlo direttamente alla nostra emittente, sono state mogli che hanno scoperto che propri i mariti o compagni avevano pubblicato immagini private, trasformando la loro intimità in spettacolo pubblico. Una ferita profonda, che colpisce la dignità e la fiducia, trasformando la vita di coppia in un incubo. Le donne dovrebbero formalizzare la denuncia nelle prossime ore presso le locali sezioni della Polizia Postale.

Il gruppo è stato denunciato alla Polizia Postale ed attualmente è stato oscurato, ma nonostante le segnalazioni e la valanga di proteste, in rete stanno già nascendo spazi simili. Una spirale che mostra quanto sia fragile la tutela della privacy e dei diritti delle donne nel mondo digitale.

Le associazioni femminili del territorio parlano di “abuso, pornografia non consensuale e violenza psicologica”, chiedendo alle istituzioni un intervento immediato. «Chi subisce questo gesto – spiegano – non perde solo la propria immagine, ma un pezzo di libertà». Una forma di violenza che non conosce limiti culturali o sociale ma è trasversale e democratica. L’unico modo per proteggersi è denunciare quanto accaduto presso gli organi competenti per bloccare la divulgazione e la condivisione della propria immagine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts