Salento, minacciò di morte 12enne dopo uno scherzo: 60enne a processo

Avrebbe minacciato di morte un ragazzino di 12 anni dopo una scampanellata di gruppo. Per questo, Antonio Baglivo, 60enne responsabile del settore Urbanistica e Territorio del Comune di Specchia, è finito sotto processo con l’accusa di minaccia aggravata.

L’episodio risale alla sera del 31 agosto scorso, quando il bambino, insieme ad alcuni coetanei, aveva suonato ripetutamente al citofono dell’uomo per scherzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Baglivo sarebbe sceso in strada, raggiungendo il gruppo in una piazza vicina, e avrebbe minacciato il 12enne, mostrandogli una pistola e intimandogli che, se fosse successo di nuovo, gli avrebbe sparato.

Il bambino, in preda all’ansia, ha raccontato tutto alla madre, che lo ha accompagnato alla guardia medica prima di sporgere denuncia. Le indagini hanno portato a un decreto di giudizio immediato per Baglivo, con udienza fissata per il 10 aprile. Durante la perquisizione nella sua abitazione, l’arma segnalata non è stata trovata. L’uomo è anche accusato di recidiva reiterata nel quinquennio.

