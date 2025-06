Salento, minaccia di morte la ex: arrestato per stalking e violenza

Un uomo di 45 anni, salentino, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio, dopo l’ennesimo episodio di violenza psicofisica nei confronti della ex compagna.

L’arresto in carcere è stato disposto al termine di una rapida indagine condotta dai carabinieri, avviata dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dalla donna, di qualche anno più giovane, che aveva trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare la situazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella serata di martedì 3 giugno, il 45enne si sarebbe recato all’abitazione della ex compagna. Dopo aver scavalcato la recinzione del giardino, avrebbe tentato di forzare l’ingresso colpendo la porta d’ingresso con calci e pugni nel tentativo di entrare. Non trovando la donna in casa, l’avrebbe poi contattata telefonicamente, minacciandola di morte se non fosse rientrata immediatamente.

Allertati dalla vittima, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento restrittivo.

