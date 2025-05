Salento, minacce di morte e vessazioni all’ex: arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni, residente nella provincia di Lecce, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip di Lecce ed eseguita dagli agenti della sezione Volanti.

A far scattare il provvedimento è stata la denuncia presentata dalla donna, che ha raccontato alle autorità di essere da tempo vittima di aggressioni, minacce e continue vessazioni. Nonostante la coppia avesse avuto un bambino pochi mesi fa, la donna ha riferito di aver interrotto la relazione abbandonando l’abitazione in cui vivevano insieme perché spaventata da un’escalation di comportamenti sempre più pericolosi da parte dell’ex compagno.

Determinanti, per la ricostruzione degli episodi di violenza psicologica e intimidazione, alcuni file audio consegnati dalla donna, in cui si sentirebbero esplicite minacce di morte. Elementi che hanno convinto il giudice della necessità di una misura restrittiva per tutelare l’incolumità della vittima.

