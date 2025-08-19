Salento, meccanico muore schiacciato dal tir che stava riparando

Mentre sostituiva una ruota, uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo ha ceduto improvvisamente colpendolo violentemente alla testa

Tragedia in Salento. Un meccanico di 65 anni è morto mentre stava lavorando sulla strada provinciale che collega Miggiano a Taurisano, in provincia di Lecce. La vittima è Sergio Casarano, 65 anni, originario di Racale.

L’uomo era stato chiamato per un intervento di assistenza su un tir rimasto in panne. Mentre stava sostituendo una ruota, uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo ha ceduto improvvisamente, causando lo sbilanciamento del camion. Il tir ha colpito violentemente alla testa il meccanico, provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i tentativi di soccorso, il 65enne non ce l’ha fatta. Casarano operava per conto di una ditta locale specializzata in assistenza tecnica a mezzi pesanti, alla quale si era rivolto l’autista del camion in panne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author