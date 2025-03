Salento, malore su nave da crociera: passeggero soccorso da Guardia Costiera

Un turista tedesco colto da malore a bordo di una nave da crociera in navigazione al largo delle coste del Salento è stato soccorso la scorsa notte dalla Guardia Costiera di Otranto. Ricevuta la richiesta di aiuto dal Comando di bordo, la Sala Operativa ha immediatamente attivato le procedure di evacuazione medica, coordinandosi con il 118 per garantire le cure necessarie. Nonostante le difficili condizioni meteo, una motovedetta Classe 300, specializzata in Ricerca e Soccorso, ha raggiunto l’imbarcazione e ha trasbordato il passeggero, affidandolo poi ai sanitari per le cure del caso.

