Salento: malore dopo tuffo in mare, muore 73enne

Un 73enne di Milano, in vacanza a Santa Maria di Leuca, è morto nella mattinata di martedì 19 settembre a causa di un malore che lo ha copito mentre era in mare. L’uomo, con la moglie e un gruppo di amici, stava facendo un’escursione a bordo di un catamarano quando si è tuffato per un bagno in prossimità della Grotta delle Tre Porte. In acqua è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A nulla è servito l’intervento della Guardia Costiera, arrivata con un medico.

