Salento, lottizzazione abusiva vicino a riserva naturale, 11 indagati

La procura di Lecce ha notificato un avviso di conclusione delle indagini ad undici persone indagate per una presunta lottizzazione abusiva a ridosso dell’area naturalistica dell’Oasi delle Cesine finita lo scorso anno sotto sequestro. Immobili destinati a depositi rurali ma in realtà trasformati in vere e proprie villette . Le ipotesi di reato di abusi edilizi e lottizzazione abusiva sono contestati a proprietari, tecnici progettisti, direttore dei lavori e dirigenti del Comune di Vernole. Secondo quanto emerso dalle indagini, dei carabinieri della Forestale gli interventi edilizi sarebbero stati realizzati in totale difformità dai titoli abilitativi, comportato una illecita trasformazione urbanistica dell’area, facendole perdere la connotazione agricola originaria.