Salento, litorali nel mirino: sequestri, denunce e sanzioni

Prosegue la lotta alla contraffazione, alle violazioni normative negli ambienti di lavoro e alla malamovida sui litorali salentini ad opera dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Nelle scorse ore i controlli si sono concentrati nella Marina di Mancaversa, a Gallipoli e a Porto Cesareo. Ad effettuale le operazioni, i militari delle compagnie di Casarano, Gallipoli e Campi Salentina.

A Porto Cesareo un commerciante 49enne di origine senegalese è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida di un’utilitaria con una patente falsa. Un 21enne di Copertino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina. L’uomo nascondeva in casa anche il materiale per il confezionamento e quasi 300 euro in contanti, ritenuti il provento di una presunta attività di spaccio.

Controlli anche nell’ambito dell’abusivismo commerciale. Sempre a Porto Cesareo i carabinieri hanno sequestrato merce contraffatta di varia natura, tra cui 39 paia di scarpe, 21 borse, 14 berretti, 20 cinture e 50 portafogli con griffe contraffatte. All’arrivo dei militari la merce è stata abbandonata da soggetti ignoti, datisi alla fuga per sfuggire ai controlli.

Ispezioni in ristoranti, bar e attività commerciali nella Marina di Mancaversa. A finire nei guai è stata la proprietaria di un supermercato, una 52enne residente a Matino, a cui è stata contestata la mancata sorveglianza sanitaria di quattro dipendenti, il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l’impiego di due lavoratori “in nero” e l’installazione di un sistema di videosorveglianza sprovvisto di autorizzazione. Tali violazioni, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono costante ammende e sanzioni amministrative per oltre 23 mila euro.

A Gallipoli i carabinieri hanno intensificato i controlli in località “Baia Verde”. Un 24enne di Casarano e un turista milanese di 30 anni sono stati denunciati per essersi messi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Ritirata la patente ad altri due conducenti salentini, un 30enne ed un 36enne, entrambi con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author