Salento, lavoratori in nero e senza sicurezza: sospese 4 attività

LECCE – Lavoratori irregolari e gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: è questo l’allarmante bilancio dei controlli effettuati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Le ispezioni, condotte nei comuni di Lecce, Galatina, Ugento e Nardò, hanno portato alla denuncia di 12 imprenditori, alla sospensione di quattro attività e all’irrogazione di sanzioni per un totale di 170mila euro.

Nel dettaglio, sono stati scoperti 10 lavoratori completamente in nero, privi di contratto e non comunicati al Centro per l’Impiego. In due casi è scattata la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, con l’aggiunta di una sanzione amministrativa da 2.500 euro per ciascuna sospensione, oltre alle maxi-sanzioni previste per il lavoro nero.

Altre due aziende sono state invece fermate per “gravi inadempienze” in materia di sicurezza: le violazioni più comuni hanno riguardato l’assenza di dispositivi per lavorazioni in quota, la mancata formazione dei dipendenti, l’assenza di sorveglianza sanitaria e il mancato rispetto dei requisiti minimi degli ambienti lavorativi. Il totale delle sanzioni ammonta a circa 50mila euro in ambito amministrativo, mentre le ammende penali superano i 120mila euro.

L’operazione conferma la necessità di rafforzare i controlli sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, a tutela dei lavoratori e della legalità.

