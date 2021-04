La pantera che da mesi passeggia in Puglia sembra essere giunta a Matino. Il video che in queste ore sta circolando in rete è diventato virale. Nei primi giorni di aprile, dopo Ostuni, l’animale sarebbe stato visto tra Lequile e Soleto. Chissà se si tratta dello stesso animale avvistato già un anno fa nel foggiano e che, dopo aver raggiunto il barese, ora sarebbe arrivato nel Salento.