Salento, incidente sulla Statale 275: ferito carabiniere

ALESSANO (LE) — Scontro tra auto nella mattinata di giovedì 20 marzo sulla Statale 275, all’altezza di Alessano, in provincia di Lecce. Tre le auto coinvolte: una civetta dei carabinieri della Compagnia di Tricase, una Fiat Punto, che dopo l’impatto con una Bmw si è ribaltata finendo contro un muretto. Fortunatamente, il bilancio è di lievi ferite per un carabiniere: subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author