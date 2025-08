Salento, incidente mortale sulla 274: morto un sottufficiale della Marina

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 6 di questa mattina sulla strada statale 274 in direzione Gallipoli, all’altezza dell’uscita per Gemini. L’impatto frontale è avvenuto tra una Fiat Tipo in direzione Santa Maria di Leuca e una Ford Focus che viaggiava in direzione opposta, verso Gallipoli. Un 58enne originario di Castrignano del Capo ha perso la vita. L’uomo, sottufficiale della Marina Militare, del reparto Battaglione San Marco di Brindisi, era alla guida della Ford Focus. A condurre l’altro veicolo c’era un ragazzo classe 2003.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti del caso.

