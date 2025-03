Salento, inchiesta corruzione: respinto ricorso del sindaco di Sanarica

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del sindaco di Sanarica, Salvatore Sales, per ottenere la revoca degli arresti domiciliari. Sales era stato arrestato lo scorso 13 marzo nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza su presunti favori, appalti pilotati e corruzione tra imprenditori, funzionari e amministratori locali.

Nello stesso procedimento, la scorsa settimana il Riesame aveva già confermato i domiciliari per il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, e per il vice sindaco Marco Sticchi, mentre ha annullato la custodia cautelare in carcere per Rocco Antonio Cavallo, sindaco di Ruffano, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Cavallo si era dimesso dall’incarico poco dopo l’arresto.

Le indagini, ancora in corso, puntano a fare piena luce su una presunta rete di scambi illeciti legata a progetti pubblici e concessioni comunali in diversi centri del Salento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author