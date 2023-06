Salento: Incendio in un residence, evacuate cinque famiglie

Un incendio si è sviluppato in un appartamento che si trova all’interno del residence I Giardini di Atena a Merine, frazione di Lizzanello in provincia di Lecce. All’interno dell’abitazione non c’era nessuno in quel momento: il rogo ha interessato le strutture interne e gli arredi provocando il distacco di parte del del solaio dell’appartamento e dell’intonaco. Cinque famiglie che si affacciano sul corridoio interessato dalle fiamme sono state evacuate dai Vigili del Fuoco.

