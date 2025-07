Salento, incendi a Orte: Parco pensa a ricompensa per trovare colpevoli

Michele Tenore: “Non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza, è il momento di reagire con forza”

Dopo l’ennesimo incendio che ha devastato l’area naturalistica di Orte, in provincia di Lecce, il Parco naturale regionale Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase sta valutando la possibilità di introdurre una ricompensa in denaro per chi fornirà informazioni utili all’identificazione dei responsabili. La notizia arriva direttamente dall’ente, che in una nota ufficiale annuncia di voler reagire con determinazione a quella che appare come una catena di roghi di origine dolosa.

“Non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza, è il momento di reagire con forza – ha dichiarato Michele Tenore, presidente del Parco -. Se l’omertà si spezza con una ricompensa, allora la prenderemo in seria considerazione. Contro i criminali, servono misure eccezionali”.

Il rogo verificatosi mercoledì scorso ha distrutto ettari di macchia mediterranea lasciando uno scenario desolante. Le prime evidenze raccolte suggeriscono la natura dolosa dell’incendio, e sono attualmente in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili.

Tenore ha voluto sottolineare la gravità dell’episodio: “Questa non è una semplice emergenza, ma un attacco deliberato al territorio, alla nostra identità e al futuro delle nuove generazioni. Chi ha appiccato quel fuoco sapeva perfettamente cosa stava facendo. E ora dovrà risponderne”.

L’ente sta dunque prendendo in considerazione misure straordinarie per combattere il silenzio e stimolare la collaborazione dei cittadini. L’eventuale istituzione di una taglia per chi fornisce elementi utili alle indagini rappresenterebbe una delle prime iniziative di questo tipo adottate da un parco naturale in Puglia.

La risposta dell’istituzione si inserisce in un contesto preoccupante, dove gli incendi rappresentano una minaccia crescente per il patrimonio ambientale, la sicurezza delle comunità locali e la tenuta ecologica dell’intero territorio salentino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author