Nelle scorse ore, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, insieme alle Sezioni Operative Navali della G. di F. di Otranto e Gallipoli, ha individuato un’imbarcazione a vela alla deriva al largo di Otranto con a bordo circa 70 persone di varie nazionalità, tra cui donne e bambini.

Le unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria hanno prontamente intercettato l’imbarcazione e l’hanno scortata fino al porto di Otranto. Attualmente sono in corso accertamenti per identificare eventuali scafisti tra i migranti e per ricostruire la rotta, la dinamica dell’evento e la località di partenza.

Durante le operazioni di soccorso, un’unità della Capitaneria, con il prezioso supporto delle fiamme gialle, ha provveduto alle necessarie operazioni di salvataggio, considerato che l’imbarcazione era in avaria al motore.

Le autorità competenti stanno lavorando senza sosta per garantire il benessere e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, assicurando loro adeguata assistenza e supporto. L’intercettazione di questa imbarcazione è solo uno dei tanti episodi che mettono in luce l’importanza di una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni per affrontare la delicata questione dei flussi migratori.

La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto continueranno a monitorare attentamente le acque territoriali e a intensificare i controlli al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza di tutti coloro che attraversano il mare in cerca di una vita migliore.

About Author

Maria Teresa Carrozzo