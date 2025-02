Salento, grave incidente sulla Statale 16: famiglia ferita nello scontro tra due auto

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la Statale 16, nel tratto che collega Lecce a Maglie, all’altezza dell’autovelox situato nel territorio di Cavallino. Nell’impatto tra due vetture è rimasta coinvolta un’intera famiglia composta da padre, madre e un neonato di pochi mesi.

A causa della violenza dello scontro, tutti e tre i familiari hanno riportato ferite e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. La madre, che avrebbe riportato le lesioni più gravi, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre il neonato, accompagnato dal padre, è stato ricoverato nel reparto di pediatria per accertamenti. Fortunatamente, gli occupanti dell’altro veicolo sono rimasti illesi, seppur sotto choc per l’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine

Maria Teresa Carrozzo