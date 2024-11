Salento, furti notturni: tentato furto a Ruffano e colpo al mercato di Alliste

Nella notte tra giovedì e venerdì, il Basso Salento è stato teatro di due distinti episodi di furto. A Ruffano, un gruppo di ladri ha tentato di introdursi in un’abitazione, mentre ad Alliste, un altro gruppo ha preso di mira il mercato della festa patronale.

Il tentativo di furto a Ruffano è avvenuto in via Ofanto. Qui, alcuni residenti hanno notato un individuo sospetto, riconoscibile per il passamontagna che indossava, aggirarsi per le strade. Un cittadino, preoccupato per la situazione, ha deciso di intervenire. Con un gesto di coraggio, ha cercato di intimidire l’uomo, spingendolo a fuggire. Il malvivente è risalito a bordo di un’Audi A6 parcheggiata nelle vicinanze, dove lo attendevano altri complici, e si è allontanato a grande velocità.

Tuttavia, prima di fuggire, il ladro ha sparato un colpo in aria, probabilmente per intimidire un altro residente che stava cercando di inseguirlo a piedi. L’incidente ha allarmato i vicini, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. Si ipotizza che l’arma utilizzata fosse una pistola a salve, il che non riduce comunque la gravità della situazione.

Nel frattempo, ad Alliste, i ladri hanno approfittato della festa patronale per mettere a segno un colpo nel mercato, portando via merce per un valore complessivo di migliaia di euro.

Le indagini sono già in corso per identificare i fuggitivi e risalire alla targa dell’auto utilizzata durante il tentativo di furto a Ruffano. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire informazioni preziose per le forze dell’ordine. Grazie alla prontezza di riflessi dei residenti di Ruffano, che hanno notato e denunciato la presenza sospetta, si è evitato un furto che avrebbe potuto colpire le abitazioni locali.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts